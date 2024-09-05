İstanbul'da Yaşam Maliyeti Ağustos 2024'te Yüzde 61,84 Arttı - Son Dakika
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İstanbul'da Yaşam Maliyeti Ağustos 2024'te Yüzde 61,84 Arttı

İstanbul\'da Yaşam Maliyeti Ağustos 2024\'te Yüzde 61,84 Arttı

İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre, Ağustos 2024'te İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,58, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 61,84 oranında arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 68 bin 933 liraya çıktı. Önemli gıda maddelerinden un ve nohut fiyatları yüzde 64, tavuk eti ise yüzde 72,6 oranında artış gösterdi.

05.09.2024 11:25
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(ANKARA) - İstanbul Planlama Ajansı'nın yayımladığı verilere göre, Ağustos 2024'te İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,58, geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 61,84 oranında arttı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da yaşamanın maliyetini hesapladı. Yapılan araştırmaya göre, ağustos ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 383 lira artarak 68 bin 933 liraya çıktı. Araştırmaya göre, temel tüketim maddelerinden olan un ve nohut yüzde 64 oranında artarken, tavuk eti ise yüzde 72,6 ile fiyat artışı en yüksek gıda oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yaşam Maliyeti Ağustos 2024'te Yüzde 61,84 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yaşam Maliyeti Ağustos 2024'te Yüzde 61,84 Arttı - Son Dakika
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