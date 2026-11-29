İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Al Sharq Forum 2026, ikinci gününde "Çin'i Doğu'da nasıl bir gelecek bekliyor?" paneliyle devam ediyor.

Moderatörlüğünü Afrika-Asya Diyalogları (AFRASID) Direktörü ve Kıdemli Araştırmacısı Thembisa Fakude'nin üstlendiği panele Katar Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler Profesörü Muhammed Muhtar eş-Şankıti, eski Pakistan Genelkurmay Başkanları Komitesi Başkanı Zubair Mahmood Hayat ile Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Kadir Temiz, konuşmacı olarak katıldı.

Katar Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler Profesörü Şankıti, Çin'in uluslararası sistemde sessizce yükseldiğini ve küresel güç dengelerini değiştirdiğini söyledi.

Çin'in bugünkü stratejik yaklaşımının köklü düşünce geleneğine dayandığına dikkati çeken Şankıti, bu yaklaşımı anlamak için Sun Tzu'nun "Savaş Sanatı" kitabı ile "Otuz Altı Strateji" adlı esere bakılması gerektiğini ifade etti.

Şankıti, Orta Doğu'nun iç bölünmeler ve dış rekabet nedeniyle Çin'in artan etkisi ile Batılı güçlerin bölgedeki varlığını sürdürme çabası arasında kaldığını belirtti.

Soğuk Savaş dönemindeki bağımsızlık hareketlerinden örnekler veren Şankıti, büyük güçler arasındaki rekabetin bölge ülkelerine kendi politikalarını izlemeleri için daha geniş manevra alanı açabileceğini söyledi.

"Çin'i Batı'nın perspektifinden değerlendirmemek gerek"

Pakistan Genelkurmay Başkanları Komitesinin eski Başkanı Hayat, Çin'in Pakistan ile sınır komşusu olduğuna işaret ederek, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yıl dönümü olduğunu anlattı.

Çin'in diğer küresel güçlerden farklı olarak "ortak kader" anlayışıyla hareket ettiğini belirten Hayat, Pekin'in Pakistan'a nükleer enerji, uzay teknolojileri, eğitim ve altyapı alanlarında sağladığı desteğin bu yaklaşımın somut örneklerinden olduğuna dikkati çekti.

Hayat, Batı'nın son 250 yıldaki hakimiyetinin insanlık tarihinde istisna olduğunu savunarak, ülkelerin Çin'i Batı'nın perspektifinden değil kendi bakış açılarıyla değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Çin ile ilişkilerin diğer ülkelerin dayatmaları doğrultusunda değil bilinçli tercih temelinde şekillendirilmesi tavsiyesinde bulunan Hayat, "Batı ile ilişkilerimizi kendi tercihimizle değil şartların gereği olarak şekillendirdik. Şimdi ise tarihte ilk kez bilinçli bir tercih yapma fırsatına sahibiz. Bence Çin'i kendi nitelikleri üzerinden değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

"Çin, artık Batı'nın bilim ve teknoloji alanında ürettiklerini taklit etmiyor"

ORSAM Başkanı Temiz, Çin'in bölgedeki ülkelerle binlerce yıllık tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu belirterek, ülkenin bölgeye yönelik ilgisinin sadece enerji ve ticaretle sınırlı kalmadığına, farklı alanlara da yayıldığına işaret etti.

"Çin, artık Batı'nın bilim ve teknoloji alanında ürettiklerini taklit etmiyor." değerlendirmesinde bulunan Temiz, bu ülkenin teknolojik dönüşüme öncülük eden güç haline geldiğini ifade etti.

Temiz, Çin ile ilişkilerin kapsamlı strateji temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yalnızca diplomatik adımlardan veya devletler arası ilişkilerden bahsetmiyorum. Toplumsal, kültürel ve entelektüel ancak gerçek anlamda entelektüel bir diyaloğa ihtiyacımız var." dedi.