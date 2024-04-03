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İstanbul'daki Gece Kulübü Yangınında Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'daki Gece Kulübü Yangınında Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi

İstanbul'un Gayrettepe semtinde bir gece klübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 9'a çıktı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, yangında hayatını kaybeden 13 işçinin ismini paylaştı.

03.04.2024 08:49  Güncelleme: 08:53
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İstanbul'un Gayrettepe semtinde bir gece klübünde tadilat sırasında dün öğle saatlerinde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Gayrettepe Yıldızposta Caddesi'ndeki 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında tadilat sırasında çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden paylaşılan son basın notuna göre, yangınla ilgili işyeri ortakları Şehzade Ş., Mehmet Memduh C., mesul müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., işyeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve işyeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İSİG MECLİSİ 13 KİŞİNİN İSMİNİ PAYLAŞTI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) da Masquerade Club isimli eğlence merkezinin tadilatında çıkan yangında yaşamını yitiren işçilerden 13'ünün ismini şu şekilde paylaştı: Kadir Orhanoğlu, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Gökhan Yıldırım, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmad Kabas, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Yılmaz Kıhrı, Akin Kıhrı.

Kaynak: ANKA

Gayrettepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'daki Gece Kulübü Yangınında Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki Gece Kulübü Yangınında Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi - Son Dakika
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