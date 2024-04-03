İstanbul'un Gayrettepe semtinde bir gece klübünde tadilat sırasında dün öğle saatlerinde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Gayrettepe Yıldızposta Caddesi'ndeki 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında tadilat sırasında çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden paylaşılan son basın notuna göre, yangınla ilgili işyeri ortakları Şehzade Ş., Mehmet Memduh C., mesul müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., işyeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve işyeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.
İSİG MECLİSİ 13 KİŞİNİN İSMİNİ PAYLAŞTI
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) da Masquerade Club isimli eğlence merkezinin tadilatında çıkan yangında yaşamını yitiren işçilerden 13'ünün ismini şu şekilde paylaştı: Kadir Orhanoğlu, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Gökhan Yıldırım, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmad Kabas, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Yılmaz Kıhrı, Akin Kıhrı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki Gece Kulübü Yangınında Gözaltına Alınanların Sayısı 9'a Yükseldi - Son Dakika
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda, vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından takip edilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Aydoğdu, Erzincan'ı her alanda daha iyi noktalara taşımak için aşkla şevkle çalışacaklarını belirtti ve ilimize yatırım getiren herkesin önemini vurguladı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir depoda bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Körfez ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itirazların İl Seçim Kurulunca değerlendirildiğini belirterek, CHP yöneticilerini kurulu etkilemeye yönelik eylemlerden vazgeçmeye, hukuka saygılı olmaya ve tansiyonu yükselterek toplumsal huzuru bozabilecek açıklamalardan uzak durmaya davet etti.
Kars polisi, yaptığı operasyon sonucu 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Operasyonda, şahısların ayakkabılarının içinde bulunan 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirildi. Şahısların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu belirlendi.
Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçunu işleyen 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan denetimlerde 5 gram kubar esrar, 6 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Dünya Otizm Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, ilçede broşür dağıtılarak bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 25'i çocuk olan göçmenler, insani yardımların ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 'Ramazan Sandığı' projesi kapsamında harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etti. Toplanan yardımlar Türk Kızılay'a teslim edildi.
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