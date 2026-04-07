İstanbul\'daki Polis Saldırısında Yaralılar Var

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da emniyet güçlerine yönelik saldırıda yaralanan 2 polisin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.
Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan 2 kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir. Kahramanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.
