İstanbul'dan Kastamonu'ya Uyuşturucu Sevkiyatı - Son Dakika
İstanbul'dan Kastamonu'ya Uyuşturucu Sevkiyatı

22.04.2026 16:03
Kastamonu'da uyuşturucu sevkiyatı iddiasıyla iki sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, suçlamaları reddetti.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanık H.Ç. ile A.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık H.Ç. savunmasında, 3 engelli çocuğu bulunduğunu ve zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Eşinden boşandığını ve zor günler yaşadığını anlatan H.Ç, "Çocuklarım için mecbur bırakıldım. Bana A.Y. 'arabaya bin' dedi. Aynı arabayla gittim, geldim. Ben çantaya hiçbir şey yapmadım. Alıp sadece kenara koydum." ifadelerini kullandı.

H.Ç. ayrıca uyuşturucunun İstanbul'da "Sarı" lakaplı R.D. isimli bir kişiden alındığını söyledi.

Eski eşinin A.Y. ile kendisini bu sürece zorladığını öne süren H.Ç, "Beni çocuklarımla tehdit ettiler, çaresiz kaldım. Çok pişmanım." dedi.

SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık A.Y. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, H.Ç'ye gönderdiği 22 bin liranın insani yardım amaçlı olduğunu belirtti.

Yakalanan uyuşturucu ile bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden A.Y, "Kimseyi uyuşturucu temini için yönlendirmedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ç'nin tutukluluğunun devamına, A.Y'nin ise tahliyesine karar verdi.

Heyet ayrıca dosyada ismi geçen "Sarı" lakaplı R.D. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine 23 Eylül 2025'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda H.Ç. 848 gram ecza hapı ile yakalanmış, olayla bağlantılı olan A.Y. de gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
