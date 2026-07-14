İstanbul'dan Kırklareli'ye Huzur Arayışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'dan Kırklareli'ye Huzur Arayışı

İstanbul\'dan Kırklareli\'ye Huzur Arayışı
14.07.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

75 yaşındaki Mehmet Yiğit, İstanbul'u terk edip Kula köyünde arıcılık yaparak huzurlu bir yaşam sürdürüyor.

İstanbul'da uzun yıllar esnaflık yapan 75 yaşındaki Mehmet Yiğit, şehir yaşamını geride bırakarak yerleştiği Kırklareli'nin Kula köyünde arıcılık yapıp doğayla iç içe yaşam sürüyor.

İstanbul'un yoğun ve yorucu yaşamından uzaklaşmak amacıyla 3 yıl önce akrabasının yaşadığı Kula köyünü ziyaret eden Yiğit, köy hayatını benimseyince geçen yıl işlerini damadına devrederek eşiyle birlikte köye yerleşti.

Köyde kendisine bahçe kuran, tavuk besleyen ve arıcılıkla uğraşan Yiğit, aynı zamanda köy muhtarlığında aza olarak görev yapıyor.

Mehmet Yiğit, AA muhabirine, doğayla iç içe yaşamanın kendisine huzur ve sağlık kazandırdığını söyledi.

Köy yaşamını çok sevdiğini belirten Yiğit, arıcılığa olan ilgisini de burada sürdürdüğünü ifade etti.

Köy hayatının bazı zorlukları bulunduğunu ancak sağladığı huzurun her şeye değdiğini dile getiren Yiğit, sağlığını köyün temiz havasına borçlu olduğunu anlattı.

İstanbul'un kalabalık ve yoğun temposundan uzaklaşarak sakin bir yaşam kurduğunu belirten Yiğit, "İstanbul çok yoğun olduğu için dedim ki 'şöyle güzel bir yere bahçe yapayım.' Tavuklarım var, arılarım var, bahçem var. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Buranın havası, oksijeni çok güzel. 75 yaşındayım, burada hiçbir rahatsızlık yaşamıyorum. İstanbul'a gittiğimde ise hemen rahatsızlanıyorum. Köy hayatı daha rahat, sessiz, gürültü yok. Hele İstanbul'da yaşayıp buralara gelen insan için bambaşka bir duygu." dedi.

?"Arıları izlemek bana huzur veriyor"

Köylerde genç nüfusun azalmasından ve çalışacak işçi bulunamamasından yakınan Yiğit, gençlere köylerine dönerek üretime katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Arılarla ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Yiğit, "Arılarla ilgilenirken duygulanıyorum. Bu mübarek hayvanlar o kadar güzel hareket ediyor ki binlercesi bir arada olmasına rağmen hiç birbirine çarpmıyor. Biz insanlar beş kişi bir araya gelsek çarpışıyoruz. Onlar ne birbirlerini incitiyor ne de zarar veriyor. Çalışmalarını seyretmek bana huzur veriyor. Arıların doğal yaşamı gerçekten ibret veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kırklareli, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'dan Kırklareli'ye Huzur Arayışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:58:02. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'dan Kırklareli'ye Huzur Arayışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.