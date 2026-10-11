İstanbul\'dan Sapanca\'ya 7,68 gram kokain getiren A.Ö. tutuklandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesine İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdiği belirlenen A.Ö. (60), gözaltının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. İstanbul'dan Sapanca'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen A.Ö., Arifiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında satışa hazır halde 7,68 gram kokain, üzerinde 0,80 gram kokain ve 1,30 gram da esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.