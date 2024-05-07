İstanbul Esenler'de Konvoy Yapan Sürücülere 17 Bin 731 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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İstanbul Esenler'de Konvoy Yapan Sürücülere 17 Bin 731 Lira Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Esenler\'de Konvoy Yapan Sürücülere 17 Bin 731 Lira Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Esenler'de konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplam 17 bin 731 lira ceza kesildi. Sivil trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatarak sürücüleri tespit etti. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'ndan çeşitli cezalar uygulandı ve bir sürücünün sürücü belgesi geri alındı, aracı trafikten men edildi.

07.05.2024 10:53
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İstanbul Esenler'de konvoy yaparak trafiği tehlikeye düşürdükleri belirlenen 3 sürücüye toplam 17 bin 731 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 4 Mayıs'ta Metris Esenler bağlantı yolunda konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plakalarından tespit ettiği araç sürücüleri F.D, O.C.T. ve M.Ç'yi yakaladı.

Emniyete götürülen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kol ve grup halinde diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak", "yakın takip", "ani yavaşlamak", "saygısızca araç kullanmak", "film cam", "abart egzoz" ve "tehlikeli şerit değiştirmek" maddelerinden toplam 17 bin 731 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran M.Ç'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı, aracı da trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Esenler'de Konvoy Yapan Sürücülere 17 Bin 731 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Esenler'de Konvoy Yapan Sürücülere 17 Bin 731 Lira Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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