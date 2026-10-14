İstanbul Esenler\'de sağanak ve fırtına Giyimkent ile Anadolu caddelerini göle çevirdi

İstanbul Esenler'de sağanak ve fırtına Giyimkent ile Anadolu caddelerini göle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, Esenler'de Giyimkent ile Anadolu caddelerini su bastı. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti; kuvvetli yağışın yarına kadar süreceği bildirildi.
ESENLER'de, yapılan uyarıların ardından etkili olan sağanak ve fırtınada bazı caddeleri su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Birçok semtte caddeleri su bastı. Esenler'de, Giyimkent ve Anadolu caddelerini su bastı. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kuvvetli yağışın yarına kadar süreceği bildirildi.
Kaynak: DHA
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