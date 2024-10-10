İstanbul, Executive MBA Programı\'na Eklendi

Güncel

Sorbonne Üniversitesi'nin Paris merkezli yürüttüğü Executive MBA Programı'na İstanbul modülü eklendi. BMI Business School İstanbul koordinatörlüğünde Floransa modülü yerine eklenen İstanbul modülü, 7-11 Ekim tarihleri arasında 14 farklı ülkeden ve Türkiye'den üst düzey yöneticileri ağırladı. Uluslararası üst düzey yönetici gruplarına küresel standartlarda eğitim sunan programa, İstanbul'un eklenmesiyle Türkiye'nin iş dünyasında sahip olduğu stratejik rolün daha da ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Brüksel ve Prag gibi önemli iş merkezleri ve kültür başkentlerinde gerçekleşen Paris Executive MBA Programı'na İstanbul modülünün eklenmesiyle etki alanını genişleten BMI Business School İstanbul, 7-11 Ekim tarihleri arasında ulusal ve uluslararası arenadan üst düzey yöneticileri ağırladı. Katılımcılara fabrikalardan Ar-Ge merkezlerine, dijital dönüşüm projelerinden stratejik liderlik oturumlarına kadar geniş bir yelpazede farklı deneyimler sunan İstanbul modülünde, Türkiye ekonomisinin küresel ticaretteki rolü, Avrupa ve dünya pazarlarıyla ilişkileri gibi konular da ele alındı. Türkiye pazarını keşfetmek ve büyük Türk firmalarıyla iş birliği olanakları sunan yeni modül ile İstanbul'un iş dünyasında sahip olduğu stratejik rolün daha da ön plana çıkarılması hedefleniyor.

'İSTANBUL'U PRESTİJLİ BİR EĞİTİM DESTİNASYONU OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ'

Türkiye pazarını keşfetmenin yanı sıra büyük Türk firmalarıyla iş birliği olanakları da sunan Paris Executive MBA Programı'nın İstanbul modülüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan BMI Business School İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hasan Altunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul modülü, Türkiye'nin iş dünyasındaki konumunu ve Avrupa ile Ortadoğu arasındaki köprü rolünü katılımcılara tanıtmayı amaçlıyor. Modül boyunca, katılımcılar PwC Türkiye, Şişecam ve Enerjisa gibi Türkiye'nin önde gelen şirketlerini ziyaret ederek Türk iş dünyasının dinamiklerini yakından inceleme fırsatı buldu. Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve stratejik liderlik gibi konular üzerine derinlemesine seminerler ve sunumlar gerçekleştirdik. Böylece katılımcılara Türkiye'nin iş kültürüne dair kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı hedefledik. Modül kapsamındaki seminerler ve eğitimler tamamen BMI Business School İstanbul tarafından organize edildi. Bu bağlamda, katılımcılar hem BMI Business School İstanbul'un uzmanlık alanındaki tecrübelerinden faydalandı hem de Türkiye iş dünyasıyla önemli bağlantılar kurma imkanı elde etti. Bu modül ile İstanbul'u Brüksel ve Prag gibi önemli iş merkezlerinin yanında prestijli bir eğitim destinasyonu olarak konumlandırıyoruz. Uluslararası iş dünyasında liderlik eden profesyoneller, bu modül sayesinde Türk pazarının sunduğu fırsatları yakından tanıma ve iş ağlarını genişletme şansına sahip olacaklar."

Altunkaya, "Hızla değişen global iş dünyası ve rekabet ortamında, iş dünyasının liderlerine stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen programa; Rusya, İngiltere, Fransa, Vietnam, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır gibi farklı ülkelerden üst düzey uluslararası katılımcılar da yer alarak katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı. Örneğin Thermo Fisher Scientific'te Bilimsel Klinik Araştırma Müdürü olarak görev yapan Nataliia Nizhegorodova, Disneyland Paris'te İK ve İşe Alım Lideri olarak önemli bir pozisyonda bulunan Cristina Garlington-Dihl bu isimlerden bazılarıydı. Paris'ten gelen uluslararası katılımcı grubunun program sorumluluğunu ise Sorbonne Business School akademisyenlerinden Doç. Dr. Pierre-Yves Lagroue ve iş dünyası danışmanı Kevin Dolgin üstlendi" dedi.

'BMI BUSİNESS SCHOOL İSTANBUL, BEŞERİ SERMAYEYİ GÜÇLENDİRİYOR'

BMI Business School İstanbul'un sadece Türkiye'de değil, bölgesel ölçekte de güçlü ve itibarlı bir iş okulu olarak konumlandığını ifade eden Altunkaya, şunları ekledi:

"Üst düzey Türk yöneticiler, BMI Business School İstanbul'dan aldıkları eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ardından uluslararası platformlarda Türkiye'nin iş dünyasını ve kültürünü başarıyla temsil eden liderler haline geliyor. Bu liderler, kazandıkları küresel vizyon ve yetkinliklerle yalnızca kendi kariyerlerine değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ve iş dünyasındaki prestijine de katkı sağlıyor. BMI Business School İstanbul, bu anlamda, Türkiye'nin küresel iş dünyasındaki yerini güçlendiren önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. BMI Business School İstanbul, Türkiye'nin iş dünyasına sağladığı katkılarla sadece lider yetiştirmekle kalmıyor, ülkenin beşeri sermayesini dönüştürüyor. Geliştirdiği eğitim programları ve sunduğu stratejik danışmanlık hizmetleriyle, Türkiye'nin özel sektörüne yeni fırsatlar sunuyor, firmaların küresel rekabet gücünü artırıyor. BMI Business School İstanbul, yerel iş liderlerine kazandırdığı stratejik vizyon ve modern yönetim becerileriyle, Türkiye'nin iş dünyasındaki pozisyonunu güçlendiriyor ve ülkenin ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarıyor. Programdan mezun olan profesyoneller, sadece kendi şirketlerine değil, Türkiye'nin genel ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayarak uluslararası arenada Türkiye'yi daha güçlü bir oyuncu haline getiriyor."