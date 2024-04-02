İstanbul Gayrettepe'de Yangında Ölenlerin Sayısı 10'a Yükseldi

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İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın -1 ve -2. katlarında bir gece klübünde tadilat sırasında çıkan yangında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Valiliğin son açıklamasına göre 7'si ağır 13 de yaralı var.

İstanbul Valiliği ve İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Gayrettepe Yıldızposta Caddesi'nde 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında öğle saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken mahsur kalanlar oldu.

Valilik yetkililerinin son açıklamasına göre yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır 13 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya mesajıyla üzüntülerini paylaştı, "Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül de "Ölenlerin kimlikleri henüz belli değil, tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Binanın altı gece kulübü olarak kullanılan bir mekan. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde itfaiye, polis, sağlık görevlilerimiz ilk anda beri müdahale ettiler. Yaralı olanların hastanede devam ediyor" dedi.