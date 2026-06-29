İstanbul Genç Bale Topluluğu'ndan Vivaldi'nin Dört Mevsim Yorumu - Son Dakika
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İstanbul Genç Bale Topluluğu'ndan Vivaldi'nin Dört Mevsim Yorumu

29.06.2026 10:04
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İstanbul Genç Bale Topluluğu, Vivaldi'nin Dört Mevsim eserini sahneye taşıdı, dört koreograf ile.

İstanbul Genç Bale Topluluğu, 2025-2026 kültür sanat sezonunu İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" eseriyle kapattı.

İtalyan besteci Vivaldi'nin 1725'te imza attığı, keman için bestelenen dört konçertodan oluşan eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Barok müzik ve klasik müzik repertuvarının önemli örneklerinden biri olan eserdeki özgün içeriğe sahip konçertoların her biri, adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtıyor.

İstanbul Genç Bale Topluluğunun yeni bir yorumla bale sahnesine taşıdığı eserde, Vivaldi'nin her biri adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtan konçertoları için dört ayrı koreograf, birer mevsimi koreografik bir dille ele alarak kendi özgün hareket anlayışını ve kültürel bakış açısını sahneye taşıdı.

İlkbahar Matthew Soloviev, sonbahar Sasha Evtimova, kış mevsimi Olga Pango imzası taşırken, yaz ise Animus ile sahnede hayat buldu.

Dört ayrı eser, dört mevsim boyunca yol alan, her mevsimde biçimlendirilen, zorlanan ve dönüşen tek ve kırılgan bir simge olan kağıt tekne etrafında birleşiyor. Zamanın akışını, yolculuğu ve insan kırılganlığını simgeleyen tekne, izleyiciyi bir dünyadan diğerine kesintisizce taşıyan ortak bir bağa dönüşüyor.

Eserde Buse Babadağ ABD'den konuk sanatçı olarak dans ederken, Sophia Zonni (Kanada), Lois Tulleners (Belçika), Fumino Nakayama (Japonya), İpek Raazkyazim (İngiltere), Alice Franchini (İtalya), Kio Sagae (Japonya), Jann Pisioni (İtalya) ve Türk genç bale sanatçıları sahnede performans sergiledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Genç Bale Topluluğu'ndan Vivaldi'nin Dört Mevsim Yorumu - Son Dakika

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