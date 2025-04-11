İstanbul Havalimanı'na Aile Dostu Ödülü

İstanbul Havalimanı, "5 Yıldızlı Havalimanları" değerlendirmesinde "Dünyanın En İyi Aile Dostu Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından her yıl düzenlenen "5 Yıldızlı Havalimanları" değerlendirmesinde, İstanbul Havalimanı "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" seçildi.

Açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın daha önce de bu ödüle sahip olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bebek arabası dostu alanlardan çocuk oyun alanlarına ve aile öncelikli hizmetlere kadar her yolculuğun özen ve konforla başladığı havalimanı olmaktan gurur duyuyoruz. İGA İstanbul Havalimanı'nda aile her zaman önce gelir. Öncelikle İGA İstanbul Havalimanı ailesine ve bizi tercih eden tüm muhteşem ailelere ve minik misafirlerimize çok teşekkür ederiz."