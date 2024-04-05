Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan bugün 1404 uçuşun gerçekleşmesi ve toplam 269 bin 88 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan uçuş ve yolcu trafiğine karşı gerekli önlemler alındı.
Bu tatilde en çok tercih edilen havalimanı olması beklenen İstanbul Havalimanı'ndan artan seyahat talebiyle birlikte bugün 1404 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyor. Havalimanının bugün, 269 bin 88 yolcuya da ev sahipliği yapması bekleniyor.
Havalimanından, 9 Nisan Salı günü 1416 uçuşla 278 bin 688 yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Havalimanı'nda Bayram Tatili İçin 9 Gün Boyunca 1404 Uçuş Gerçekleşecek - Son Dakika
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