İstanbul Havalimanı'nda Kaçakçılık Operasyonu: Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Kaçakçılık Operasyonu: Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Gözaltına Alındı

İstanbul Havalimanı\'nda Kaçakçılık Operasyonu: Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Gözaltına Alındı

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen bir operasyonda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanları yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı. Operasyonda, Prendini'nin valizinde yapılan aramada, Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık 1500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvanlar ele geçirildi. Prendini, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.05.2024 21:43
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İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki zehirli hayvanların, DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını belirledi.

Bu türlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını tespit eden ekipler, İstanbul Havalimanı'nda operasyon düzenledi.

Operasyonda, ABD'ye gideceği tespit edilen New York'taki Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

Zanlının valizinde yapılan aramada, içinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık 1500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türleri ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen endemik türdeki hayvanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına sergilendi.

Öte yandan akrep zehrinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu öne sürüldü.

Hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatılan şüpheli Prendini, emniyetteki işlemlerin ardından polis eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin 26 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığından araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "New York City Üniversitesinde profesör olarak işime devam ediyorum. Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bunlarla ilgili araştırma yapacaktım, uzun süreceği için yanımda götürmek istedim. Daha önce başka ülkelerde de benzer şekilde çalışmalar yaptım, oradakileri ülkeme götürebildim. Türkiye'de de bunu yapabileceğimi düşündüm, yasa dışı olduğunu bilmiyordum." dediği belirtildi.

Adliyede, sulh ceza hakimliğine çıkarılan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Kaçakçılık Operasyonu: Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Gözaltına Alındı - Son Dakika

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