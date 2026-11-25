İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu 2 şüpheliye ait valizlerde kıyafetlere emdirilmiş 20 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

X-RAY'DE ŞÜPHELİ YOĞUNLUK ÇIKTI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkokim Kısım Amirliği personelince, İran'a ait bir hava yolu şirketinin Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağına yönelik narkotik incelemesi yapıldı.

Uçağın havalimanına inişinin ardından bagajlar kontrol edildi. X-ray taramalarında, İran uyruklu şüpheliler Tayyebeh G. ile Hanieh Honarvar R.'ye ait valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

UYUŞTURUCUYU KIYAFETLERE EMDİRMİŞLER

İncelemelerde uyuşturucunun çeşitli ebatlardaki kıyafetlere emdirildiği anlaşıldı. Uyuşturucu test kitiyle yapılan incelemede maddenin metamfetamin olduğu belirlendi.

Endüstriyel terazide yapılan tartımda, kıyafetlere emdirilmiş maddenin toplam brüt ağırlığının 20 kilo 120 gram olduğu tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 80 milyon 480 bin lira olan uyuşturucuya el konuldu.

Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.