İstanbul İhracatçı Birlikleri 2026 İlk Çeyrekte İhracatını Artırdı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 artışla 2 milyar 930 milyon dolar ihracat yaptı. Birlik, bünyesindeki yedi ihracatçı birliğine üye 20 bini aşkın firma ile 183 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payını yüzde 5,3'e çıkardı. Mart ayında ise yüzde 2,8 artışla 1 milyar 14 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

İlk çeyrekte, değer bazında en fazla ihracat 176 milyon dolar ile Birleşik Krallık'a yapıldı, bu ülkeye gemi ile kağıt ve karton ürünleri satıldı. Ardından Almanya, Norveç, ABD ve Irak en çok ihracat yapılan ülkeler oldu. Ülke grupları bazında ise 757 milyon dolar ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri en fazla ihracat yapılan bölgeyi oluşturdu ve AB'ye ihracat yüzde 4,1 arttı.

İİB bünyesindeki birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 846 milyon dolar, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 816,5 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 585 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 297,5 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 230,5 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 137 milyon dolar ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 79 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, bölgedeki gerginliklere rağmen ihracatı koruduklarını belirterek, en çok ihracat yapılan pazarlarda büyüdüklerini vurguladı. Birleşik Krallık'a yüzde 42,7, Almanya'ya yüzde 5, Norveç'e yüzde 26 ihracat artışları kaydedildi. Özkan, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle başarılı bir çeyrek geçirdiklerini, fuarlara katılarak sektörleri temsil ettiklerini ve eğitimler düzenlediklerini ifade etti. İİB, önümüzdeki aylarda da etkinliklerle ihracatı desteklemeye devam edecek.