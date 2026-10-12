İstanbul Kartal'da DKMP yasa dışı hayvan ticaretinde 134 canlıyı koruma altına aldı - Son Dakika
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İstanbul Kartal'da DKMP yasa dışı hayvan ticaretinde 134 canlıyı koruma altına aldı

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DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Kartal'da kolluk kuvvetleriyle düzenlenen denetimde yasa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada toplam 134 canlıya el konularak koruma altına alındı, şahsa idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Kartal ilçesinde yaptıkları denetimler sonucu yasa dışı hayvan ticaretine konu 134 canlıya el koydu.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadelenin hız kesmeden sürdürüldüğü vurgulanan paylaşımda, "İstanbul'un Kartal ilçesinde ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimde, yasa dışı hayvan ticareti yaptığı tespit edilen şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 79 kirpikli geko, 21 leopar geko, 12 mısır yılanı, 1 piton yılanı, 1 Meksika kral yılanı, 2 tarantula, 2 Madagaskar gekosu, 1 tegu ve 15 bukalemun olmak üzere toplam 134 canlıya el konularak hayvanlar koruma altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, şahsa ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığının altı çizilerek, "Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelemizi sürdürüyor, canlı türlerinin korunması ve doğal yaşamın devamlılığı için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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