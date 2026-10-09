İstanbul Maltepe\'de çöken binada 12 kişi kurtarıldı, 3 can kaybı var, 2 kişi aranıyor

İSTANBUL Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başlatılmış olan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde takip ve koordinasyon için İstanbul'a gitmiş olan AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AFAD Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ile birlikte enkaz alanında özveriyle görev yapan ekiplerle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın yakınlarıyla görüştü, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızı hastanede ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

12 VATANDAŞ ENKAZDAN ÇIKARILDI

AFAD'ın koordinasyonunda olay bölgesine ivedilikle yönlendirilmiş olan arama kurtarma ekiplerinin gün boyu yürüttüğü çalışmalar neticesinde 12 vatandaşın enkazdan çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "2 vatandaşımız olay yerinde, 1 vatandaşımız ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımızın kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Meydana gelen olay sonrasında bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olan AFAD, itfaiye, 112 Sağlık, UMKE, emniyet, PAK, karayolları, Psikososyal Destek Ekipleri, Türk Kızılay, belediye sivil toplum kuruluşları görevlerini sürdürmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan toplam; 774 personel, 237 araç ve 10 tane arama kurtarma köpeği görev yapmaktadır. Çöken binanın çevresinde bulunan 3 binadan toplam 55 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınların sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."