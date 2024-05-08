İstanbul Medipol Üniversitesi\'nden Filistin\'e Destek Eylemi

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İstanbul Medipol Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Filistin'e destek eylemi yaptı.

Üniversitedeki Cemiyet Topluluğu ve İnsani Yardım Kulübü tarafından düzenlenen eylemde katılımcılar Güney Kampüs'te bir araya geldi.

Grup, boyunlarında kefiye ile ellerinde Filistin ve Türk bayrağının yanı sıra Kelime-i Tevhid ile "Nehirden denize özgür Filistin", "Üniversiteler siyonizmin değil intifanın kalesidir", "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Program, Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Aydın'ın öğrencileri selamlamasıyla başladı.

Ardından katılımcılara seslenen üniversite öğrencisi Seyfullah Gerçek, Bakara Suresi'nden 154-157. ayetlerinin "Allah yolunda öldürülenler için 'ölüler' demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte Rabb'lerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır." meallerini okudu.

Bir süredir eylemlerine devam ettiklerini belirten Gerçek, "Sizlerle burada karınca misali batılın ateşine zerre miskalince su taşıyoruz. Allah niyetimiz üzere bizi sıratı müstakime ulaştırsın, oradan ayırmasın. Bu uğurda ayağımıza takılan her imtihanda bizi basiretli kullarından eylesin." dedi.

Grup, oturma eyleminden sonra dağıldı.