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İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti - Son Dakika
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İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa etti. Yanıkömeroğlu, yaptığı açıklamada, ''Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu, istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi.'' dedi.

06.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 17:19
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İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti. İstifasına ilişkin açıklama yapan Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu, istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi." dedi.

YANIKÖMEROĞLU İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor. Son olarak partinin Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa etti.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

"İYİ PARTİ KURULUŞ İLKELERİNDEN UZAKLAŞTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti

"CHP'NİN İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİNİN REDDEDİLMESİ BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Yanıkömeroğlu Yetkinreport'a yaptığı açıklamada "CHP'nin iş birliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu, istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi. Milletvekili olarak bu misyona devam edeceğim" dedi. Yanıkömeroğlu, herhangi bir partiyle temasının olmadığını da söyledi.

İYİ PARTİ'DE İSTİFA FURYASI

İYİ Parti son zamanlarda üst üste istifalarla sarsıldı. İlk olarak İYİ Parti'nin AK Parti'yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, partiden istifa etti. Hatipoğlu, istifasının ardından AK Parti'ye katıldı. İYİ Parti'de daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de istifa etti. Partinin Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çağdaş Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti'den istifa edenler arasında Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray da yer aldı.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, polis müdürünün işlettiği otelde fuhuş yaptırıldığı yönündeki iddiaları gündeme gelmişti. Akşener'in sözünü ettiği otel Beker ile ilişkilendirilmiş, Beker ise iddiaları reddetmişti. Beker ardından İYİ Parti'den istifa etmişti.

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU KİMDİR?

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 11 Mayıs 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Mühendis olan Yanıkömeroğlu, Çankaya İlkokulu ve Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesini bitirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Yapım Stratejisi Bölümünde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Altyapı, üstyapı, raylı sistemler konusunda birçok projede üst düzey yöneticilik yaptı. Sektörün önde gelen firmalarında proje mühendisliği, teklif ve planlama müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pozisyonlarda görev aldı. Bir müşavirlik firmasının kurucuları arasında bulundu.

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeleri arasında yer aldı. 2018 yılında gerçekleştirilen 1. Olağanüstü Kongre'de İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi seçildi. 2018 yılında Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kadınların siyasete katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği, işitme engellilerin sosyal hayata katılımı alanlarında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İleri düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yanıkömeroğlu, 2 çocuk annesidir. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Kurucular Kurulu üyesi olduğu İYİ Parti üyeliğinden 6 Aralık 2023 tarihinde istifa etmiştir.

YORUMLAR (2)
  • Murat Ozuygur: İYİ PARTİLİ OLARAK CHP İLE BİRLEŞME İSTEMİYORUM. SİZ İSTİFA EDİN CHP GEÇİN. BİZ İYİ PARTİYE OY VERDİK. CHP OY VERMEDİK.... Yanıtla 89 48
  • Selim Kayisi: AKP mi Zafer Partisi mi ? Yanıtla 8 35

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti - Son Dakika
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