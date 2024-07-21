İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda Yangın Çıktı - Son Dakika
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İstanbul Pendik'te Aydos Ormanı'nda Yangın Çıktı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde Aydos Ormanı'nda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle devam eden yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

21.07.2024 16:51
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HABER-GÖRÜNTÜ: HAKAN KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul'un Pendik ilçesinde Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İstanbul Valiliği, rüzgarın etkisiyle bölgesel olarak devam eden yangından 4 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Pendik ilçesi Çamlık Mahallesi'nde Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul İtfaiyesi ekipleri saat 14.02'de yangının çıktığı alana ulaştı. İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, yangın söndürme uçaklarıyla da havadan destek veriliyor.

İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edilmektedir. Ayrıca İtfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerimiz de toplam 78 ekip, 159 personelle yangına müdahale etmektedir. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir."

İstanbul Pendik\'te Aydos Ormanı\'nda Yangın Çıktı
Kaynak: ANKA

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