İstanbul Pendik'te şerit değiştiren sürücü gözaltına alındı, 15 bin 662 lira ceza aldı

İstanbul Pendik'te tehlikeli şekilde şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünce, sanal devriye çalışmaları kapsamında bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik çalışmada, Güzelyalı Mahallesi'nde bir araç sürücüsünün tehlikeli şekilde şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen D.B. (25) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "trafikten men edilen araca verilen izin süresinin sonunda aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması" maddelerinden toplamda 15 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.