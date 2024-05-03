İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi\'nden Kristal Lale Ödülleri

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İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nce, sosyal bilimler alanında üretken ve örnek kişilere verilen "15. Kristal Lale Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emirhan Çevik, ödülleri, sosyal bilimler, sanat ve kendi alanlarında örnek içerikler üreten sanatçılara ve bilim insanlarına verdiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl hukuk alanındaki ödülü, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Lahey'de açtığı davanın başında yer alan avukat Prof. Dr. John Dugard ve ekibine layık gördüklerini belirten Çevik, "Bu zamana kadar hep bu tür olaylara karşı duruşunu belli etmiş bir liseyiz. Bu tür olaylara karşı hem ulusal hem de uluslararası ilk tepkiyi koyanlardan olduk." dedi.

Törene video mesaj gönderen Prof. Dr. Dugard, ödülü, bu davayı açan Güney Afrika'nın tüm hukuk ekibi adına kabul ettiğini kaydederek, teşekkürlerini iletti.

Lise tarafından 12 dalda verilen "Kristal Lale Ödülleri"ne layık görülen isimler şöyle:

"Hukuk" dalında Prof. Dr. John Dugard, "Tarih" dalında Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, "Yönetim" dalında Haluk Dortluoğlu, "Ekonomi" dalında Prof. Dr. Begüm Özkaynak, "Edebiyat" dalında Nurullah Genç, "Sanat" dalında Günseli Kato, "Coğrafya" dalında Prof. Dr. Naci Görür, "Basın Medya" dalında Fulya Öztürk, "Psikoloji" dalında Prof. Dr. Zihni Sungur, "Sosyoloji" dalında Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, "Felsefe" dalında Prof. Dr. Kaan Ökten ve "Siyaset Bilimi" dalında Prof. Dr. Şener Aktürk.

Törende "Onur Ödülü" ise uzun yıllar lisenin müdürlüğünü yapan Abdi Erdoğan'a takdim edildi.

Ödül törenine, lisenin müdürü Mehmet Kurtay, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve çok sayıda öğrenci katıldı.