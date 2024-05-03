İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nden Kristal Lale Ödülleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nden Kristal Lale Ödülleri

İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi\'nden Kristal Lale Ödülleri

İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nce, sosyal bilimler alanında üretken ve örnek kişilere verilen "15. Kristal Lale Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

03.05.2024 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nce, sosyal bilimler alanında üretken ve örnek kişilere verilen "15. Kristal Lale Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

Lisenin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emirhan Çevik, ödülleri, sosyal bilimler, sanat ve kendi alanlarında örnek içerikler üreten sanatçılara ve bilim insanlarına verdiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl hukuk alanındaki ödülü, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Lahey'de açtığı davanın başında yer alan avukat Prof. Dr. John Dugard ve ekibine layık gördüklerini belirten Çevik, "Bu zamana kadar hep bu tür olaylara karşı duruşunu belli etmiş bir liseyiz. Bu tür olaylara karşı hem ulusal hem de uluslararası ilk tepkiyi koyanlardan olduk." dedi.

Törene video mesaj gönderen Prof. Dr. Dugard, ödülü, bu davayı açan Güney Afrika'nın tüm hukuk ekibi adına kabul ettiğini kaydederek, teşekkürlerini iletti.

Lise tarafından 12 dalda verilen "Kristal Lale Ödülleri"ne layık görülen isimler şöyle:

"Hukuk" dalında Prof. Dr. John Dugard, "Tarih" dalında Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, "Yönetim" dalında Haluk Dortluoğlu, "Ekonomi" dalında Prof. Dr. Begüm Özkaynak, "Edebiyat" dalında Nurullah Genç, "Sanat" dalında Günseli Kato, "Coğrafya" dalında Prof. Dr. Naci Görür, "Basın Medya" dalında Fulya Öztürk, "Psikoloji" dalında Prof. Dr. Zihni Sungur, "Sosyoloji" dalında Prof. Dr. Biray Kolluoğlu, "Felsefe" dalında Prof. Dr. Kaan Ökten ve "Siyaset Bilimi" dalında Prof. Dr. Şener Aktürk.

Törende "Onur Ödülü" ise uzun yıllar lisenin müdürlüğünü yapan Abdi Erdoğan'a takdim edildi.

Ödül törenine, lisenin müdürü Mehmet Kurtay, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Mümtaz Turhan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nden Kristal Lale Ödülleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
21:31 Gazze’ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 00:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nden Kristal Lale Ödülleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement