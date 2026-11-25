İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Şişli'de uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda 41 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.