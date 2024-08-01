İstanbul Sultangazi'de maden sahası büyütme projesine tepki - Son Dakika
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İstanbul Sultangazi'de maden sahası büyütme projesine tepki

İstanbul Sultangazi\'de maden sahası büyütme projesine tepki

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde maden sahası büyütme projesine tepkiler sürüyor. Bölge sakinleri, evlerinin yıkılmasından korkarak sorunlarının çözülmesini istiyor.

01.08.2024 17:10  Güncelleme: 17:12
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Haber: Gaye Şeyma CAN/ Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki maden sahası büyütme projesi nedeniyle evlerinin diplerinde yapılan kazı ve tehdit yoluyla yaşadıkları yerden çıkarıldıklarını belirten bölge sakinleri, topladıkları imzaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Kuzey Ormanları Savunması Sözcüsü Esmanur Çağlak "Kuzey Ormanları'nda büyük bir orman kıyımı yapılıyor, İstanbul'un nefes kaynağı şu an adım adım katlediliyor" dedi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde maden sahası büyütme projesine tepkiler sürüyor. Çevrelerini saran maden sahasının ortasına kalan ve evlerinin yıkılmasından korkan mahalleli, sorunlarının çözülmesini istedi. Mahalle sakinleri, bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü'ne topladıkları 147 imzalı dilekçe verdi.

"Büyük bir orman kıyımı yapılıyor, İstanbul'un nefes kaynağı şu an adım adım katlediliyor"

Kuzey Ormanları avukatı Esmanur Çağlak, müdürlük önünde yaptığı konuşmada köyde yaşanılacak bir durumun kalmadığını belirterek şunları anlattı:

"Temiz hava soluyamıyor kimse. Herhangi bir gündelik yaşam faaliyeti sürdürülemiyor. Buradan tekrar buradaki yetkililere sesleniyoruz, bugün köyden topladığım imzalarla beraber Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı önüne geldik ve bu dilekçelerimizle beraber yetkilileri bu madeni denetlemesi gerektiğini, bu madenin yaptığı faaliyetlerin orada yaşayanların barınma hakkına, yaşam hakkına, temiz hava hakkına, temiz su hakkına doğrudan müdahale demek olduğunu ve madencilik şirketi bu faaliyetleriyle bir suç işlediğini ve buradaki yetkililerin bu vaadini denetlemeyerek bu suça ortak olduğunu söylüyoruz. Burada yapılan sadece Cebeci'ye özel bir durum değil. Bunu da tekrar buradan da vurgulayalım. Bugün İstanbul'un her tarafı Kuzey Ormanları tehdit altında, orman köyleri, kırsalı madencilik faaliyetleriyle, taşıyacakları faaliyetleriyle  tehdit altında. Büyük bir orman kıyımı yapılıyor. İstanbul'un nefes kaynağı şu an adım adım katlediliyor. Buradan kamu kurumlarına yani bakanlığa ve belediyelere İstanbul'un nefes kaynağını, temiz su kaynağını yok etmemeleri için bu maden yağmasına dur demeleri için burada toplandık. ve bunu da söylemeye, savunmaya devam edeceğiz"

"Taş Ocaklarının komple kapanmasını istiyoruz"

Köy sakini Nazan Akdil de köydeki son durumu ANKA'ya şöyle anlattı:

"Cebeci köyünde yaşıyorum. Uzun zamandan beri yaklaşık 30-35 yıldan beri taş ocakları var köyümüzde. Ama köye bu kadar zarar vermemişlerdi. Bu son dönemde köyde yapılan toprak döküm sahası alanları sebebiyle daha çok ağaçlarımızı kesip üzerlerine toprak doldurmaya başladılar. Birçok ağacı da talan etmiş vaziyetteler. Köyü yok etmeye çalışıyorlar. İnsanların evlerini zorla almaya çalışıyorlar. Artık buna bir dur denmesini istiyoruz. Taş ocaklarının komple kapanmasını istiyoruz. Yani yaklaşık bundan altı yedi ay öncesine kadar taş ocakları aslında durmuştu. Ama yeniden bir taşeron firma geldi ve yeniden faaliyete başlattı. Bunun durdurulmasını istiyoruz. Toprak döküm sahası alanlarının Habipler tarafında ağaçlar komple kesilmiş vaziyette. İnsanlar mağdur, toz içerisindeyiz. Şiddetli bir şekilde dinamit patlatılıyor. Evlerimiz yerlerinden sarsılıyor. Her tarafa şikayet ettiğimiz halde yine de hiçbir yerden cevap almış vaziyette değiliz. Bunları bir son verilip artık dur denmesini istiyoruz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Sultangazi'de maden sahası büyütme projesine tepki - Son Dakika

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