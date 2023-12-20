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İstanbul Tarihi Su Yapıları Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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İstanbul Tarihi Su Yapıları Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin senteziyle ortaya çıkmış bir su medeniyetinin unsurları olan tarihi su yapılarının fotoğraflarının yer aldığı 'İstanbul Tarihi Su Yapıları' sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) iş birliğiyle hazırlanan sergi, 12 Ocak 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Tarihi Su Yapıları Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
20.12.2023 - 12:35,  Güncelleme: 12:35
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Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin senteziyle ortaya çıkmış bir su medeniyetinin unsurları olan tarihi su yapılarının fotoğraflarının yer aldığı "İstanbul Tarihi Su Yapıları" sergisi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) iş birliğiyle hazırlanan sergi, 12 Ocak 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.

İFSAK'tan yapılan açıklamaya göre, yüzyıllar boyunca farklı mimari anlayışların bir araya geldiği İstanbul'da ortaya çıkan suyun hafızası, fotoğraflar aracılığıyla bugüne taşınıyor.

Sergi, İSKİ ve İFSAK iş birliğinde 2019'da başlatılan projenin hedeflerinden biri olarak gerçekleştirildi. Proje sürecinde, tarihi su yollarının unsurları olan kemerler, bentler, galeriler, teraziler, maksemler, çökeltme havuzları, sarnıçlar ve çeşmeler İFSAK amatör sanatçıları tarafından fotoğraflandı.

İki yılda çekilen 10 bine yakın görsel arasından seçilen 3 bin 450 fotoğraf projeye dahil edildi.

İstanbul'daki tarihi su yapılarına ait fotoğrafların yer aldığı proje, İSKİ'nin bakım ve restorasyonlarını gerçekleştirdiği yapıların tanınırlığını artırmanın yanında, suyla sanat arasındaki bağı güçlendirmeyi de amaçlıyor.

Serginin yanı sıra bir fotoğraf kitabının basımını da içeren projede, ilerleyen dönemde "Suyun Hafızası" başlıklı etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA
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