İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Mardin'de Deprem Paneli'ne Katıldı

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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Mardin'de düzenlenen "Deprem Paneli"ne katıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mardin ve Diyarbakır il koordinasyon kurullarınca "Deprem Paneli" düzenlendi.

Panele, Prof. Dr. Görür ve Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Bedirhanoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Görür, panelin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen davetler üzerine gittiği kentlerin depremselliğini ve buraları depreme hazırlamak için yapılması gerekenleri kendi ölçütleri dahilinde anlattığını söyledi.

Panelde Mardin'in depremselliği ve burayı tehdit eden fay sistemleri hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Görür, kentin deprem riskinin ülkenin diğer birçok yerine nazaran az olduğunu kaydetti.

Kentin büyük depremlerle sınanmayacağını fakat bunun hiç deprem olmayacak anlamına gelmediğine dikkati çeken Görür, şöyle konuştu:

"Hem komşunun depremlerinden hem de kendinden olabilecek küçük depremlerden etkilenebileceğini, bunun için de yönetiminin hazır olması, halkın eğitilmesi, altyapının gözden geçirilmesi, ekosistem ve çevresine dikkat edilmesi gerektiğini anlattım. Elbetteki binalar yapılacaktır fakat hangi binanın nereye yapılacağına bilimin karar vermesi gerekiyor."

Görür, Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Mardin'in her yerinden tarih fışkırdığını ve geleceğe taşınması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Bedirhanoğlu da yapıların gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.