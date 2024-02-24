İstanbul Ümraniye'de İmam Nikahlı Eşini ve 2 Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul Ümraniye'de İmam Nikahlı Eşini ve 2 Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul Ümraniye\'de İmam Nikahlı Eşini ve 2 Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşi ve 2 kızını silahla öldüren zanlı, polis tarafından Kartal'da yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemler sırasında cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediğini beyan etti.

24.02.2024 12:07
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İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'taki bir sitede, imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'yi (30) silahla öldürdükten sonra kaçan Suat G'yi takip sonucu Kartal'da yakaladı.

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Ümraniye, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de İmam Nikahlı Eşini ve 2 Kızını Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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