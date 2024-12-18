İstanbul'un Barajlarında Su Krizi - Son Dakika
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İstanbul'un Barajlarında Su Krizi

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 30'a düştü, kuruma tehlikesi var.

18.12.2024 20:03
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar aylardır alarm veriyor

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar yüzde 30 seviyelerine geriledi

Kazandere ve Papuçdere barajları kuruma noktasına geldi

KIRKLARELİ - İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı mart ayında yüzde 70 seviyelerine yükselirken son verilere göre yüzde 10,49'a geriledi. Aynı dönemde Papuçdere'deki su seviyesi ise yüzde 77,04'ten yüzde 7,34'e düştü.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor. Mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 81 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 30.87'e geriledi. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanıyor. Mart ayında Kazandere Barajı yüzde 70 seviyesinde iken, son verilere göre su seviyesi yüzde 10,49'a, Papuçdere'de ise yüzde 77,04'ten yüzde 7,34'ya geriledi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları; Ömerli Barajı'nda 91.05'den 35.07'ye, Papuçdere Barajı'nda 77,04'ten yüzde 7,34'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 60.37'den yüzde 35.18'e, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 76.97'den yüzde 30.61'e, Alibey Barajı'nda yüzde 70.01'den yüzde 17.29'a, Terkos Barajı'nda yüzde 84,88'den yüzde 34.08'e, Kazandere Barajı'nda yüzde 77,67'den yüzde 10.49'e, Elmalı Barajı'nda yüzde 91.79'dan yüzde 71.67'ye, Darlık Barajı'nda yüzde 88,96'dan yüzde 30,74'e, Istranca Barajı'nda yüzde 51,81'den yüzde 25.76'ya geriledi.

Kaynak: İHA

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