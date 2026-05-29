İstanbul'un Fethi 573. Yıldönümü Kutlandı
İstanbul'un Fethi 573. Yıldönümü Kutlandı

29.05.2026 15:39
Burhanettin Duran, fethi farklı bir bakış açısıyla anlattıklarını vurguladı ve etkinliği tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İletişim Başkanlığı olarak fethi bu yıl biraz daha farklı anlatalım istedik. Sadece askeri zaferin, savaş yönünün değil, arka tarafındaki birikimin, entelektüel yanın, kültürel zenginliğin ve sonrasında bir medeniyet başkentinin nasıl yeniden yapılandırıldığını anlatmaya çalıştık." dedi.

Duran, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda kurulan "Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi" temalı görsel gösteri deneyim çadırını ziyaret etti.

İstanbul'un fethini anlatan gösterimi izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Duran, 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen fethin sadece İstanbul'un fethi olmadığını, burada bir zihin fethinin olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmayla büyük bir medeniyet birikiminin arka planını göstermek istediklerini kaydeden Duran, "Hem Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel kişiliğini hem de sonrasında yapılanlarla nasıl bir medeniyet ortaya koyulduğunu göstermek istedik. Bu gösterim yaklaşık bir aylık bir emeğin sonunda ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Duran, deneyim çadırının seçkin tarihçilerden alınan bilgilerle, sanatçıların ortaya koyduğu çok hoş bir gösterim olduğunu belirterek, "İletişim Başkanlığı olarak fethi bu yıl biraz daha farklı anlatalım istedik. Sadece askeri zaferin, savaş yönünün değil, arka tarafındaki birikimin, entelektüel yanın, kültürel zenginliğin ve sonrasında bir medeniyet başkentinin nasıl yeniden yapılandırıldığını anlatmaya çalıştık. Bu anlamda güzel bir eser oldu. Ben buraya gelip bu gösterimi görmeyi herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Fetih gününün Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelmesi nedeniyle çok sayıda vatandaşın Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı'nda olduğunu belirten Duran, "Güzel bir tevafuk oldu. Bu çerçevede herkesin bu gösterimden etkilendiğini gördüm. Şu an dışarıda bir kalabalık var. Ayasofya'ya gelenlerin aynı zamanda fethi, Fatih'i ve Fatih'in zihnini görmeleri, onun entelektüel yanını görmeleri çok isabetli oldu diye düşünüyorum. İletişim Başkanlığı bu faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Duran, çadırı gezen vatandaşlarla bayramlaşarak fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

