İstanbul'un Fethi 573. Yılında Kutlandı - Son Dakika
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İstanbul'un Fethi 573. Yılında Kutlandı

13.06.2026 23:35
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AGD ve MGV, İstanbul'un fethini anlamlandıran etkinlikler düzenledi, Mahmut Arıkan konuştu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV), İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi.

Bayrampaşa'daki Ora Arena'da gerçekleştirilen programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, salondaki insanları bir araya getiren şeyin takvimden bir gün, tarih kitaplarında bir konu olmadığını söyledi.

Arıkan, "Bizi bugün bir araya getiren, fethin manasıdır. Fetih, tapuların el değiştirmesi, bir ülkenin ya da bir şehrin yönetiminin el değiştirmesi değildir. Fetih, insanın ayağındaki zincirleri kırmak, üzerindeki yükü hafifletmektir. Fetih, yönetimi adaletle oluşturabilmektir." dedi.

Fethin "İbrahim olmak ve put kırmak" olduğunu söyleyen Arıkan, "Ancak başkalarının putuna İbrahim olan çoktur. İşte bu yüzden fetih, insanın elindeki baltayı önce kendi putlarına vurabilmesidir. Bizler önce ahlak ve maneviyat ilkesini kuşanmış kutlu bir hareketin mensuplarıyız." diye konuştu.

AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan ise fetih programına katkı yapanlara teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstiklal marşı da okundu.

Mehteran ve sinevizyon gösterisinin yer aldığı programda, bazı sanatçılar şarkı söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'un Fethi 573. Yılında Kutlandı - Son Dakika

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