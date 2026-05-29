İstanbul'un Fethi Coşkuyla Kutlandı

29.05.2026 15:39
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü mehteran gösterileriyle kutlandı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'daki birçok ilçe meydanında mehteran gösterisi düzenlendi.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda, kent genelinde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda birçok meydanda fetih coşkusu, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası tarafından gerçekleştirilen mehteran konserleriyle kentin farklı noktalarına taşınıyor.

Ayasofya Meydanı'nda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nce konser verildi. Yoğun ilgi gören konserde vatandaşlar da marşlara eşlik etti.

Konserin ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure dağıttı.

Anadolu Yakası'nda Jandarma Mehteran Komutanlığı'nca Kadıköy Meydanı ve Üsküdar Meydanı'nda mehteran gösterisi düzenlendi.

Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış jandarma personelinden oluşan mehteran birliği, dönemin kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.

Kentteki meydanlardaki mehteran gösterilerinde ise "Fetih Marşı", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.

Vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara coşkuyla eşlik ederek, gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.

