İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaret edildi - Son Dakika
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İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaret edildi

İstanbul\'un fethinin 571. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet\'in türbesi ziyaret edildi

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaret edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer yetkililer türbede dua etti.

29.05.2024 10:48
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İstanbul Valiliği tarafından, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü nedeniyle düzelenen etkinlikler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaret edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Safi Arpaguş ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Fatih Camisi ve Külliyesi içinde yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesine geldi.

Türbede yapılan duanın ardından Vali Gül, gazatecilere açıklamalarda bulundu.

Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gül, İstanbul'un normal bir şehir fethin de normal bir fetih olmadığını söyledi.

Gül, İstanbul'un ve fetheden komutanın Hazreti Peygamberin övgüsüne mazhar olduğunu belirterek, "Allah bu şehri ilelebet devletimize, milletimize yar etsin. Allah bu şehre hizmet etmeyi nasip etsin. İnşallah bu şehri, tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in bize emanet ettiği gibi bizler de 300 sene 500 sene sonsuza kadar yeni nesillere emanet ederiz. Bu şehirde aldığımız fetih ruhu, kardeşlik ruhu halen devam ediyor. İnşallah sonsuza kadar da bu kardeşlik ruhu, birlikte yaşama kültürü, barış içerisinde dostluk içerisinde devam edecek. Ordumuza muzafferiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da fethin yıl dönümünü kutladığını kaydederek, "Bu güzel şehre hizmet etmek hepimiz için güzel bir onur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethi, çağ değiştiren bir fetihtir. Bizler de bu şehre layık olmayı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü nedeniyle bazı vatandaşlar da Fatih Sultan Mehmet'in türbesine girerek dua etti.

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Ekrem İmamoğlu, Davut Gül, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaret edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Sultan Mehmet'in türbesi ziyaret edildi - Son Dakika
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