İstanbul'un Fethinin 571. Yılına Özel Konser - Son Dakika
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İstanbul'un Fethinin 571. Yılına Özel Konser

İstanbul\'un Fethinin 571. Yılına Özel Konser

Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından düzenlenen 'Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri', İstanbul'un fethinin 571. yılına özel olarak Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilecek. Konserde birçok sanatçı sahne alacak ve İstanbul'un fethi barışın adı olarak vurgulanacak.

24.05.2024 16:23
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Fatih Belediyesi ve 3Z Organization tarafından, İstanbul'un fethinin 571. yılına özel düzenlenen "Nevbeti Uyandırmak Fetihname Konseri", Yedikule Hisarı'nda dinleyicilerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şefliğini Yücel Arzen'in üstlendiği konserde, akustik davulda Burak Ülke, vurmalı çalgılarda Serhat Doğan, bas gitarda Yusuf İsa Keskin, keman, lopuz ve dombrada Halil Çeşmecioğlu, nefesli çalgılarda Erden Özgür Pazarlı, kemanda Seda Görgün, Yeliz Avcı ve Tümer Karataş, viyolada Talip Güngör ve Serap Serengül, viyolonselde Mehmet Dinleyen sahne alacak.

Konserde gazelhan Aziz Hardal, vokalde Sezen Kiremit, Tuğçe Sude Gül ve Burak Saygılı gibi sanatçılar eserleri yorumlayacak.

Açıklamada etkinliğe ilişkin görüşlerine yer verilen Arzen, şunları kaydetti:

"Kıvami tarafından 15. yüzyılda kaleme alınan 'Fetihname-i Sultan Mehmed' adlı eser, referans, konu, başlık ve odak noktası olarak tespit edilmiş ve bu terkibin ana aksını oluşturmaktadır. Bilindiği üzere fetihnameler, İslam ve Türk İslam devletlerinde fethedilen beldeleri, kazanılan zaferleri haber veren, anlatan, öven, eserlerin tümüne verilen isimdir. Fakat bizim fetih kavramından anladığımız ve eserde yüklediğimiz biricik karşılık, 'fethin kabul ettirmek değil, kabul olunmak' olduğudur. Dolayısıyla fetih, aslında yekpare ne güçlünün, baskının, ne de zayıf, çekinik olanın değil, her ikisinin ortak etkinliğinin adıdır. Bu bağlamda fetih, savaşın değil barışın adıdır."

Proje Koordinatörlüğünü Osman Özsoy'un üstlendiği konser, 29 Mayıs saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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