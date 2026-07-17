İstanbul Üniversitesi\'nde Yangın

Fatih'teki İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı.
Koca Mustafapaşa Caddesi'nde bulunan fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
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