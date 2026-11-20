İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bugün kentte öğle saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşamın ilk saatlerinden itibaren başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.