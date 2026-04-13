İstanbul Valiliği'nden Karasinek, Sivrisinek, Kene Genelgesi

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan vektör (karasinek, sivrisinek, kene vb.) ve diğer zararlı haşerelerin popülasyonunun olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla bir genelge yayımladı. Genelgeyle vektör üreme alanlarının kontrolü kapsamında dere yatakları, göletler, su birikintileri, parklar, bahçeler, mezarlıklar, çöp toplama ve depolama alanları ile benzeri riskli alanlarda düzenli ilaçlama yapılması, özellikle larva dönemine yönelik önleyici mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi, çöp konteynerlerinin temizliğinin aksatılmaması ve gerekli çevresel tedbirlerin alınması istendi.

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda etkin ve sürdürülebilir mücadele yürütülmesine yönelik aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda? sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği ve benzeri vektörler ile diğer zararlı haşerelere karşı yürütülecek mücadele faaliyetlerinin yıl boyunca kesintisiz şekilde sürdürülmesi, mücadelede insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünlerin kullanılması sağlanacaktır.

­Vektör üreme alanlarının kontrolü kapsamında dere yatakları, göletler, su birikintileri, parklar, bahçeler, mezarlıklar, çöp toplama ve depolama alanları ile benzeri riskli alanlarda düzenli ilaçlama yapılması, özellikle larva dönemine yönelik önleyici mücadele çalışmalarına ağırlık verilmesi, çöp konteynerlerinin temizliğinin aksatılmaması ve gerekli çevresel tedbirlerin alınması hususlarına riayet edilecektir. ­Plaj ve sahil şeridinde haşere üremesine zemin hazırlayan yosun birikintilerinin temizlenmesi, kıyı şeridinin atıklardan arındırılması, sosyal donatı alanlarının (duş, tuvalet vb.) temizliğine özen gösterilmesi ve gerekli ilaçlama faaliyetlerinin yapılması sağlanacaktır.

­İnşaat alanları, metruk yapılar, bodrum katlar, hayvan barınakları ve benzeri alanlarda vektör üremesine sebebiyet verecek su birikintilerinin oluşması engellenerek gerekli ilaçlama faaliyetleri yapılacaktır. Yukarıda belirtilen tedbirler doğrultusunda Kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda, Belediye Başkanlıkları ve ilgili kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli idari işlemler tesis edilmesi hususunda? Bilgilerini ve gereğini rica ederim"