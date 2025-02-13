İstanbul Valisi Davut Gül, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Güncel

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Avcılar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Gül'ün başkanlığını yaptığı toplantıda ilçenin sorunları konuşuldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Firuzköy Mahallesi'nde bulunan Avcılar Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ve Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile diğer kamu kuruluş yöneticilerinin de hazır bulunduğu muhtarlar toplantısına katıldı. Belediye binasına gelen Gül'ü Avcılar Kaymakamı ve Belediye Başkanı karşıladı. Vali Gül'ün başkanlık ettiği toplantıda ilçedeki 10 muhtar tek tek sorunlarını anlattı. Herkesin görüşlerini dinleyen Vali Gül, sorunların kısa sürede çözümü için gerekenin yapılmasını istedi.