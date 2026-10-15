İstanbul Valisi Gül, 3 vefat, 7 taburcu ve 5 kayıp başvurusu olduğunu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, 3 vefat, 7 taburcu ve 5 kayıp başvurusu olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Gül, 3 vatandaşın vefat ettiğini, 7 hemşehrinin tedavisi bitikten sonra taburcu olduğunu ve 5 kişiyle ilgili kayıp başvurusu yapıldığını açıkladı. Gül, arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Gül: "3 vatandaşımız vefat etti, 7 hemşehrimiz tedavisi bitikten sonra taburcu oldu, 5 kişi ile ilgili kayıp başvurusu yapıldı, arama çalışmaları devam ediyor."
Kaynak: AA
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