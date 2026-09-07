İstanbul Valisi Gül: Çekmeköy'de Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezi törenle açıldı

Çekmeköy'de Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çekti.

Gül, "Birinci basamak sağlık hizmetleri sağlıklı çalışırsa, sizleri birebir takip eden hekimlerimiz zamanında tedbir alırsa inanıyorum ki çoğu hastalıkta hastaneye kadar gitmeyeceksiniz." dedi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkin çalışmasının vatandaşların zaman kaybını önleyeceğini, hastalıkların ilerlemeden tedbir alınmasını sağlayacağını ve hastanelerdeki gereksiz yoğunluğu azaltacağını belirten Gül, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin de birinci basamak sağlık hizmetlerinin bir adım ilerisi olduğunu dile getirdi.

Gül, merkezin hizmete kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Emlak Konut, Çekmeköy Belediyesi, hayırseverler ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İstanbul'daki sağlık yatırımlarının devam ettiğini aktaran Gül, Sancaktepe'de 4 bin yataklı şehir hastanesinin yapımının sürdüğünü kaydetti.

İstanbul'da 34 Sağlıklı Hayat Merkezi hizmet veriyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte 34 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirterek, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci ve diş hekimi gibi farklı alanlarda ücretsiz hizmet sunulduğunu söyledi

Güner, 2024'te Sağlıklı Hayat Merkezlerinde gerçekleştirilen taramalarda rahatsızlığından haberi olmayan 1200 kişiye kanser tanısı konulduğunu, erken tanı sayesinde bu kişilerin tedavi süreçlerine dahil edildiğini belirtti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Güner, 2018'den bu yana yaklaşık 4 bin çocuğa otizm tanısı konulduğunu ve bu çocukların rehabilitasyon süreçlerinin sürdüğünü ifade etti.

Çekmeköy'deki sağlık yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Güner, Ekşioğlu ve Taşdelen mahallelerinde aile sağlığı merkezleri, Hamidiye Mahallesi'nde ise 6 aile hekimliği birimi ile yeni bir Sağlıklı Hayat Merkezi kazandırılmasının planlandığını aktardı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, merkezin hastanelerin yükünün azaltılmasına ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşmaların ardından kurdele kesilerek Çamlık Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Vali Gül, İl Sağlık Müdürü Güner ve beraberindekiler, açılışın ardından Madenler Meydanı'nda kurulan Sağlık Sokağı'nı gezerek, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.