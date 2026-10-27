İstanbul Valisi Gül, Sarıyer Ayazağa\'da sel sonrası AFAD tırında bilgi aldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de AFAD Afet Koordinasyon Merkezi Tırı'nı ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Ayazağa Mahallesi'ndeki tırı ziyaret ederek, sel faleketi sonrası yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede incelemelerde bulunan, ev ve iş yerlerini de ziyaret eden Gül, taleplerini dinlediği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Gül'e Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl eşlik etti.