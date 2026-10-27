İstanbul Valisi Gül, Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası AFAD tırında bilgi aldı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül, Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası AFAD tırında bilgi aldı

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İstanbul Valisi Gül, Sarıyer Ayazağa\'da sel sonrası AFAD tırında bilgi aldı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer Ayazağa'daki AFAD Afet Koordinasyon Merkezi Tırı'nı ziyaret ederek sel sonrası çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gül, bölgedeki ev ve iş yerlerinde inceleme yapıp vatandaşların taleplerini dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer'de AFAD Afet Koordinasyon Merkezi Tırı'nı ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Ayazağa Mahallesi'ndeki tırı ziyaret ederek, sel faleketi sonrası yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede incelemelerde bulunan, ev ve iş yerlerini de ziyaret eden Gül, taleplerini dinlediği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Gül'e Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman ve Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Gül, Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası AFAD tırında bilgi aldı - Son Dakika
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