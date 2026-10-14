İstanbul Valisi Gül, yarın Anadolu Yakası\'nda yağış beklendiğini bildirdi

(İSTANBUL) Şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da Vali Davut Gül'den yeni bir uyarı geldi. Gül, yağışın bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olmasının beklendiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın; su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun." çağrısı yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz.

"ACİL DURUMLARDA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'Nİ ARAYIN"

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın; su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. Resmi duyuruları takip edin lütfen."