İstanbul Valisi: Toprak kayması sonucu etkilenen evler boşaltıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasından etkilenen evlere ilişkin, "Şu an yaptığımız şey, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi ayrıntılarını çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak, kalıcı olarak evlerine çıkartacağız." dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak'ta toprak kayması meydana gelen alanda incelemede bulundu.
Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, toprak kaymasının yaşandığı yerin riskli alan olarak ilan edildiğini ve kentsel dönüşümün devam ettiğini belirtti.
Burada tek katlı evler bulunduğunu kaydeden Gül, "Bu tek katlı evlerden 3 tanesi dün toprak kayması sonucu zarar gördü. Diğer evler de gerek yağmurdan gerekse olası toprak kaymalarından etkilenmemesi için tedbir amacıyla boşaltıldı. Önce 14 ev boşaltıldı, sonuç olarak 30 ev boşaltıldı. Bu bölgedeki evlerin normalde de boşaltılması gerekiyor. Bunlar toplamda 114 kişiye denk geliyor." dedi.
Gül, boşaltılan evlerde yaşayanların otellere ve akrabalarının evlerine yerleştirildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an yaptığımız şey, evlerde yaşayanların kiracı mı ev sahibi mi ayrıntılarını çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün ve yarın içerisinde kiracıları kiracı olarak, ev sahiplerini ev sahibi olarak, kalıcı olarak evlerine çıkartacağız. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Buradaki operasyon tamamen tedbir amaçlı. Vatandaşlarımızın olası bir can ve mal kaybı ile karşılaşmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinesinde, bizimde yerelde valilik, kaymakamlık, belediye, Kızılay, AFAD bütün kurumlarla birlikte yaptığımız bir organizasyon."
"Toprak kayması inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde"
İstanbul Valisi Davut Gül, bir gazetecinin "Toprak kaymasının özellikle bu çevredeki evler için bir risk yarattığına ilişkin AFAD'ın yapmış olduğu bir inceleme var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bakılıyor zaten. Toprak kayması dikkat ederseniz inşaat çalışması yapılan yerdeki meyilli arazilerde. Dolayısıyla bu bölgenin genelinde toprak kayması şu ana kadar tespit etmedik. Buradakiler daha önce bilinen, tespit edilen, riskli yapı olarak da kayıtlarda olan ve normalde taşınması gereken, yıkılması gereken, şimdiye kadar da bir şekilde hak sahipleriyle belediye arasında anlaşma olmadığı için taşınması geciken yapılar. Normalde hiç toprak kayması olmasa bile buradaki yapıların riskli alan itibarıyla taşınması lazım, yıkılması lazım."
Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi: Toprak kayması sonucu etkilenen evler boşaltıldı - Son Dakika
Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Susuz beldesi yakınlarında İscehisar Belediyesine ait midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. El sanatları, dikiş nakış, giyim, kuaförlük, rölyef, tel kırma, amigurimi, epoksi ve takı tasarım alanlarında eğitim alan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor. Ayrıca, kursiyerlerin çocukları da merkezdeki oyun alanında el becerileri kazanıyor.
Bulgaristan'ın Sevlievo şehrinde bulunan 250 yıllık Eski Selvi Camisi, yangın ve doğal afetler nedeniyle uzun süredir kapalıydı. Duyarlı vatandaşların bağışlarıyla restore edilen cami, törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin restorasyonuna Türk ve Müslüman kökenli birçok kişi destek verdi. Cami, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman toplumunun kültürel mirasını koruma çabalarının bir örneği olarak önem taşıyor.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Esenyurt köyünde muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra tarihi Kov Kalesi'nde inceleme yaptı. Kov Kalesi, kentin önemli turizm destinasyonlarından biridir.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Yapılan operasyonda, şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi ve iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. Oyun makinesi ve içerisindeki para muhafaza altına alındı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, sakatlıklar ve diğer nedenlerle 9 eksikle mücadele etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, maçı çocuklarla birlikte izledi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise sarı kart cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Nurullah Balcı, Trabzonspor formasını, silinen logosunu kalemle çizip giymeye devam ediyor. Okulun tek Trabzonsporlu öğrencisi olan Balcı, Trabzonlu öğretmeni sayesinde bordo-mavili renklere gönül verdi. Giydiği bordo-mavili formasıyla ilçede zaman geçiren Balcı, aynı zamanda gönül verdiği takımının maçlarını merakla takip ediyor. Trabzonsporlu futbolcularla tanışmayı hayal eden Balcı, gelecek sezon şampiyon olacaklarına inanıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, S.S. Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalayarak üreticilere 500 balya kaba yem dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, yem bitkisi ekimi yaparak çiftçilere destek oldu.
Düzce'de üniversite öğrencilerinin konakladığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarında başlatılan proje çerçevesinde 30 ton atık plastik şişe toplanılarak, geri dönüştürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?