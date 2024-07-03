İçimizdeki hainler! Terör örgütüne fon sağlayan 6 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul ve Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLIYORLARDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanuna Muhalefet Etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da 5 şüpheli, Adana'da ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 2 adet yasaklı kitap, 140 bin 800 TL, bin 670 Amerikan doları, 2 bin 900 euro para ele geçirildi.

İşte operasyondan kareler;