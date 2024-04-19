İstanbul ve Çevresi İçin Cumartesi Sabahı Fırtına Uyarısı

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Valilik, Cumartesi sabahı İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı. Tahminlere göre daha çok doğu ve kuzeydoğudan esecek fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreyi bulacak.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı şöyle:

" Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi ilk saatlerden doğu ve kuzeydoğu, akşam batı ve güneybatı, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, aynı gün gece batısında, Pazar sabah doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"