İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

06.05.2026 07:45
İstanbul'da kötü hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu gibi birçok hat geçici olarak kullanıma kapatıldı.

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Kaynak: AA

