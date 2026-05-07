İstanbulensis Şiir Festivali Başladı
07.05.2026 10:33
Sultanbeyli'de 12. kez düzenlenen festival, Aydos Kalesi'nde şairlerden oluşan bir etkinlik.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen "Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali" Aydos Kalesi'nde başladı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin'in yanı sıra çok sayıda şair katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Tombaş, şehirlerin sadece fiziki yapılardan ibaret olmadığını belirterek, bir şehri asıl büyüten unsurun hafızası, fikri ve sanatı olduğunu söyledi.

Tombaş, şehirlerin ruhla yaşadığını ifade ederek, şiirin insan kalbine dokunan gücünün toplumlar için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında küresel meselelere de değinen ve Gazze'deki zulmün bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Tombaş, şiirin ortak bir vicdan dili olduğu görüşünü paylaştı.

Festivalin kurucularından İl Kültür ve Turizm Müdürü Keskin de etkinliğin 12 yıldır kesintisiz sürmesinin önemine işaret etti.

Şiirin birleştirici gücünün bu festivalle Sultanbeyli'den dünyaya yayıldığını anlatan Keskin, bu geleneğin sürdürülmesinin şehrin kültürel kimliği için hayati olduğunu kaydetti.

İstanbul Vali Yardımcısı Leblebicier, festivalin İstanbul'un küresel kültür başkenti olma kimliğini güçlendirdiği değerlendirmesini yaparak, şiirin medeniyetler arası bir köprü kurduğunu söyledi.

Sultanbeyli Kaymakamı Şahin ise şiiri büyük sorumluluk olarak nitelendirerek, Aydos Kalesi'ni "sevgiyle fethedilmiş bir kale" olarak tanımladı.

Şiirin sessizce bir kaleyi bile fethedebilecek bir "kelimeler ordusu" olduğuna işaret eden Şahin, yurt içinden ve dışından gelen şairleri "söz sultanları" olarak selamladı.

Protokol konuşmalarının ardından düzenlenen şiir dinletilerinde, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen şairler eserlerini seslendirdi.

Filistinli şair Semir Mahmud Atiye "Hayfa Treninde Gelecek Zamandan Harfler", Tataristanlı şair Gülnaz Cihan "İstersen Git Benden" ve Zeynep Arkan ise Japon kültüründeki "orman banyosu" (Shinrin Yoku) kavramından esinlendiği "Kaybolma Kılavuzu" adlı şiirini okudu.

Dinletide ayrıca Ali Bal "Vasiyetim", Atilla Yaramış "Şüphem Yok", Bilal Can "Panalgin Şiiri", Ali Günvar "Yeraltı İzlenimleri", Ömer Hatunoğlu "Açık Sır" ve Celal Fedai "İki Kere Gelmiş Geçmiş Ola" adlı eserleriyle sanatseverlerle buluştu.

Açılışta Ömer Göktepeliler ve Orkestrası da konser verdi.

Festival kapsamında konuk şairler, Sultanbeyli'deki eğitim kurumlarında düzenlenecek panellerde öğrencilerle bir araya gelecek. Genç nesillere şiir sevgisi kazandırmayı amaçlayan etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen "İstanbulensis Şiir Yarışması"nda dereceye giren isimler ödüllendirilecek.

Çok sayıda yerli ve yabancı ismi ağırlayan festival, yarın Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

