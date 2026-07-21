İstanbulluların Yüzde 51,4'ü Dışarıda Tükettiği Gıdaya Güvenmiyor - Son Dakika
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İstanbulluların Yüzde 51,4'ü Dışarıda Tükettiği Gıdaya Güvenmiyor

21.07.2026 13:07  Güncelleme: 14:26
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İstanbul Planlama Ajansı araştırmasına göre, İstanbulluların yüzde 51,4'ü dışarıda tüketilen gıdayı güvenli bulmazken, en çok güven duyulan yerler küçük esnaf lokantaları oldu.

(İSTANBUL) İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan "Yeterli ve Kaliteli Gıdaya Erişim" araştırmasında, İstanbulluların dışarıda tükettiği gıda ürünlerine duyduğu güven ölçüldü. İstanbulluların yüzde 21,1'i dışarıda tükettiği gıdayı güvenli bulurken, yüzde 51,4'ü güvenmediğini söyledi. Küçük esnaf lokantaları ve aile işletmeleri yüzde 37,5 ile gıda güvenliği açısından en yüksek güven oyunu alırken, seyyar tezgahlar en az güven duyulan noktalar oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin haziran sayısı yayımlandı. Yeni sayının tematik araştırma konusu "Yeterli ve Kaliteli Gıdaya Erişim" olarak belirlendi. İstanbul'un farklı sosyo-ekonomik gruplarını temsil eden toplam 761 kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasında; tüketicilerin gıdaya duyduğu güven mercek altına alındı.

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 32,7'Sİ DIŞARIDA HİÇ YEMEK YEMİYOR

Araştırma sonuçlarına göre İstanbulluların yüzde 21,1'i dışarıda tükettiği gıdayı güvenli bulurken, yüzde 51,4'ü "güvenli bulmadığını" söyledi. yüzde 27,5'lik kesim de "ne güveniyorum ne güvenmiyorum" yanıtını verdi. İstanbulluların restoran, kafe veya seyyar satıcılardan yemek yeme sıklığı da incelendi. Katılımcıların yüzde 26,4'ü haftada birden fazla kez, yüzde 40,9'u ayda birkaç kez dışarıdan yemek yediğini, yüzde 32,7'si ise dışarıdan hiç yemek yemediğini belirtti.

KÜÇÜK ESNAF VE AİLE İŞLETMELERİ EN YÜKSEK OYU ALDI

İstanbulluların farklı yeme-içme ortamlarına yönelik güven algısı değerlendirildiğinde, küçük esnaf lokantaları ve aile işletmesi restoranları yüzde 37,5 ile en yüksek güven oyunu aldı. Zincir restoran veya kafelerdeki gıdalara güven oranı yüzde 17,2, yemek uygulamaları üzerinden siparişlere güven yüzde 17, seyyar tezgahlara güven yüzde 7,4 oranında çıktı.

EN ÇOK SÜPERMARKETLER TERCİH EDİLDİ

Katılımcıların yüzde 81'i mutfak alışverişi için süpermarketleri, yüzde 34'ü semt pazarlarını tercih ettiğini belirtti. Alışveriş sırasında tüketicilerin en fazla dikkat ettiği konu yüzde 64,9 ile son kullanma tarihi oldu.

GIDA KAYNAKLI SAĞLIK SORUNU YAŞAYANLAR: YÜZDE 20

Son bir yıl içinde dışarıda tüketilen bir gıdadan sonra bulantı, kusma veya ishal gibi gıda kaynaklı sağlık sorunu yaşayanların oranı yüzde 20 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre sağlık sorunu yaşayan katılımcıların çoğunluğu yani yüzde 53,3'ü tıbbi veya hukuki bir süreç başlatmayıp yaşadığı sorunun geçmesini bekledi. Yüzde 30,3'ü hastaneye gittiğini, yüzde 11,2'si reçetesiz ilaç aldığını, yüzde 4,6'sı restorana şikayette bulunduğunu, yüzde 2,6'sı ilgili kuruma şikayet bildirimi yaptığını, yüzde 0,7'si ise sosyal medyadan şikayetiyle ilgili paylaşım yaptığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbulluların Yüzde 51,4'ü Dışarıda Tükettiği Gıdaya Güvenmiyor - Son Dakika

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