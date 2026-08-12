İstihdam Teşvikleri Artıyor

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla son iki yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını belirterek, "2025 yılında 435,6 milyar TL, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar TL destek sağladık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından istihdam teşviklerine ilişkin açıklama yaptı.

Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını desteklemeye devam ettiklerini belirten Işıkhan, "Kayıtlı istihdamımızı büyütüyor, çalışma hayatımızı güçlendiriyoruz. Kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımlarını desteklemek, yatırım ortamının güçlendirilmesini sağlamak için politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladık. 2025 yılında; 435,6 milyar TL, bu yılın ilk 5 ayında; 180,8 milyar TL destek sağladık" ifadelerini kullandı.